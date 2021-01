Geen Belgen naar WK schaatsen voor junioren: “Goede voorbereiding was onmogelijk”

Naast Vanhoutte was ook Gijs Luijten (18) een potentiële deelnemer. “Het gebrek aan ijsuren en de verstrengde maatregelen in Nederland (lockdown) en Duitsland (quarantaineregels) maakten het onmogelijk een passende voorbereiding te organiseren”, stelde de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) op haar website. Zoals bekend beschikt België binnen de landsgrenzen niet over een 400-meterkunstijsbaan. Vanhoutte en Luijten zijn volgend jaar ook nog junior. Dan wordt het WK in het Oostenrijkse Innsbruck gehouden.