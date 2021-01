Hoe bang moeten we zijn van de besmettelijkere varianten van het coronavirus?

Hoe ongerust moeten we zijn over de besmettelijkere varianten van het coronavirus die nu ook in onze provincie rondgaan? Bij drie Zonhovenaren is de Britse variant al vastgesteld. In het Sint-Trudoziekenhuis doet ook een besmettelijkere variant de ronde, al gaat het daar niet om het Britse virus. Volgens huisarts Luc Hendrix uit Bilzen zullen de komende dagen meer infecties met de coronavarianten opduiken in Limburg. "Dragers zijn zeer besmettelijk, maar hoeven daarom niet zieker te zijn," zegt Hendrix. Het is afwachten of het coronavaccin efficiënt werkt voor al die nieuwe varianten.