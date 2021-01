Winkelen zonder verpakkingen bij Klinder in Hasselt wint ondernemersprijs. — © TV Limburg

Klinder is Limburgs meest beloftevol bedrijf van het jaar. De eerste verpakkingsvrije supermarkt van Vlaanderen krijgt van de jury van werkgeversorganisatie Unizo veel lof. Klinder is niet enkel verpakkingsvrij, maar ook biologisch én lokaal. De winkel is op twee jaar tijd dé referentie voor ecologisch leven geworden.