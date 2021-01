Iedereen ken de vrachtwagens van H.Essers die de gekoelde transporten van de coronavaccins verzorgen. Maar in Alken is met Datwyler misschien nog een belangrijker Limburgs bedrijf in de strijd tegen COVID-19. Jaarlijks rollen er meer dan 5,5 miljard rubberen zuigertjes van de band die gebruikt worden in elk spuitje. De 800 werknemers werken er nu 7 dagen op 7, dag en nacht, om de wereldwijde vraag te kunnen bijhouden.