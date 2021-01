In kunstenhuis Z33 in Hasselt loopt momenteel de tentoonstelling 'Peepshow'. De expo maakt deel uit van het afstudeerproject van 15 PXL-MAD studenten, die via deze weg hun werken voor het eerst aan de buitenwereld tonen. Het opzet van de tentoonstelling is uniek. De studenten vormden het klassieke museumbezoek om tot een peepshow, waarbij je de kunstwerken enkel te zien krijgt wanneer je door een gat kijkt.