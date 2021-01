Wie in Diest omhoog kijkt kan dit jaar regelmatig een wel heel groot vliegtuig zien voorbijvliegen. Defensie gaat namelijk het vliegveld van Schaffen gebruiken voor de opleiding van parachutisten in de Airbus 400 M. Dat is het nieuwe vrachtvliegtuig van het Belgische leger. In de zomer zullen er bijna elke dag oefeningen zijn.