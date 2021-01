Houthalen-Helchteren

Donderdagavond rond 18 uur is een auto van de weg gegaan in de Wildekersstraat in Houthalen-Oost. De auto belandde in het struikgewas tegen een paneel. De hulpdiensten werden opgeroepen, maar bij aankomst bleek de bestuurder zelf uit de auto te stappen. De bestuurder bleef ongedeerd.