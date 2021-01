Rode lantaarn Moeskroen pakt uit met transfer Hamdi Harbaoui en Christophe Lepoint

Het was een productieve donderdag op Le Canonnier, want Moeskroen legde met Hamdi Harbaoui (36) en Christophe Lepoint (36) twee broodnodige versterkingen vast. Harbaoui was een vrije speler nadat zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi verbroken werd. Lepoint komt transfervrij over van KV Kortrijk.

Vooral de komst van een aanvaller als Harbaoui was prioritair voor Moeskroen. Hij moet de Henegouwers, waar hij op een blauwe maandag al eens zes matchen speelde, de nodige aanvallende slagkracht geven, want met slechts 16 gemaakte goals hebben Les Hurlus veruit de slechtste aanval van 1A. De Tunesiër bleek in het verleden alvast een garantie op goals in de Belgische eerste klasse. In 214 matchen vond hij 110 keer de weg naar het doel.

Hij tekende een contract voor 1,5 jaar. Harbaoui zat sinds 1 januari zonder club nadat zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi verbroken werd. Daar was hij dit seizoen goed voor een goal en een assist in vier matchen.

De 36-jarige Harbaoui speelde in ons land eerder al voor onder meer Lokeren, Anderlecht en Zulte Waregem. Bij die laatste club werd hij in zijn laatste twee seizoenen op Belgische bodem topschutter. Met Anderlecht pakte hij in 2017 ook de titel. Harbaoui was drie maal topschutter van de Jupiler Pro League, in 2014, 2018 en 2019.

Christophe Lepoint komt over van KV Kortrijk. — © vdb

Lepoint tot juni 2022

Christophe Lepoint komt dan weer transfervrij over van streekgenoot KV Kortrijk. De middenvelder had bij de Kerels nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar zat bij de Kerels op een dood spoor en mocht gratis weg. Moeskroen wilde Lepoint eerder al eens vastleggen, maar die verkoos toen om zijn contract bij KVK te verlengen. Nu keert hij met wat vertraging dus toch terug naar de ploeg waar hij tijdens het seizoen 2008-2009 al eens een jaartje vertoefde. Lepoint heeft bij Moeskroen een contract getekend tot juni 2022. Hij moet bij de rode lantaarn voor meer ervaring en metier zorgen.

Moeskroen staat momenteel achttiende en laatste in de Jupiler Pro League met zeventien punten na twintig speeldagen. De Henegouwers konden nog maar zestien goals maken tot dusver. Zaterdag ontvangt Moeskroen op Le Canonnier Racing Genk.