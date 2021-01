Gemeentebestuur investeert ruim 10 miljoen in 2021

Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het meerjarenplan - met name het jaarbudget voor 2021 goed. “Ondanks de coronacrisis die zich vanaf volgend jaar financieel zal laten voelen, staan we voor heel wat uitdagingen en willen we een aantal ambities in 2021 realiseren” stelde burgemeester Marino Keulen (Open VLD).

“We zijn een gezonde gemeente met een aantrekkelijk fiscaal klimaat zowel voor onze inwoners als bedrijven. Dat willen we zo houden en zelfs verbeteren” aldus de burgemeester. In dat licht keurde de raad een herziening goed van de algemene gemeentebelasting voor gezinnen, waardoor uiteindelijk nagenoeg 80 procent van de gezinnen minder gaat betalen. Daardoor kent de gemeentekas jaarlijks 160.000 euro minder ontvangsten. Ondanks dat rekent het bestuur op een overschot van 3,4 miljoen euro eind 2021.

“We gaan geen mega-projecten opzetten in 2021 maar zijn wel ambitieus” verzekert Keulen. “Uitschieters bij de investeringen zijn onder meer de afbraak en nabestemming van de terreinen van voetbalclub Lanaken VV waarvoor 207.000 euro wordt uitgetrokken. De make-over van kinderopvang ’t Blommeke kost 300.000 euro, evenveel als de afbraak van de oude sporthal van Veldwezelt. Voor de herbestemming van deze site wordt in het voorjaar de bevolking geconsulteerd. Voor de verbouwing van de bibliotheek en het Huis van het Kind voorzien we bijna 1,3 miljoen en voor de renovatie en uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in Rekem 730.000 euro.”

Bij de openbare werken springen de Daalbroekstraat in Rekem, de Paalsteenlaan in Neerharen, de rotonde aan Sappi en de heraanleg van de toegangsweg naar de bedrijven Heidebloem en Celanese in Europark in het oog. Ze worden respectievelijk op 900.000, 800.000, 200.000 en 290.000 euro geraamd. “In de Daalbroekstraat komt trouwens een ‘herpetoduct’: een tunnel voor een veilige oversteek van reptielen en amfibieën. Hij wordt voor 90 procent betoelaagd door Vlaanderen” merkt de burgemeester op.

Ten slotte wordt er ook 150.000 euro uitgetrokken voor de plaatsing van camerabewaking op het Europaplein, de ontmoetingscentra en het Europark. Al bij al zal de gemeente voor al deze investeringen 7,7 miljoen leningen aangaan, en dat aan een historisch laag tarief.

(Eddy Vandoren)