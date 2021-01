Niet inpakken en wegwezen: webcamreisjes die je thuis een vakantiegevoel bezorgen

Door de sluimerende coronacrisis blijft het voorlopig bij dromen wat een zorgeloze reis betreft...Toch kun je - in afwachting van betere tijden - een vakantiegevoel ervaren en inspiratie opdoen in je eigen zetel dankzij webcamreisjes. Een virtuele toer op IJsland of liever naar een paradijselijk strand? Niet inpakken, gewoon thuisblijven is dé reisformule van het moment. Je outfit afstemmen, dat kan. Vijf leuke thuisblijftrips op een rij.

Allemaal beestjes

Graag op safari in een natuurpark? In enkele kliks op Explore geraak je in verschillende parken in ter wereld, waar op bepaalde trekpleisters camera’s zijn geïnstalleerd die alles registreren. Zo kun je volgen wat er gebeurt in de hooglanden in het centrum van Kenia. Denk aan olifanten, nijlpaarden, giraffen, zebra’s, gazellen, krokodillen, luipaarden en vele andere soorten die passeren. Of ga naar het Tembe Elephant Park in Zuid-Afrika. Je kunt op de site ook terecht om te genieten van de onderwaterwereld op verschillende locaties. Nog plaats op de bucketlist? Swipe naar Canada en maak kans om het noorderlicht te bewonderen via stream.

explore.org

Naar het strand

Als je meer een type bent dat tot rust komt op een paradijselijk strand, dan vind je misschien wel je plekje op livebeaches.com. De naam verklapt het al een beetje: webcams geven je een zicht op zon, zee en strand, op een plek in de Verenigde Staten naar keuze. Een daarvan is een cam aan de Hale Mahina Maui Sea Shell Condo op het Hawaïaanse eiland Maui. Overdag heb je bij mooi weer zicht op de eilanden Lanai en Molokai. Tip: installeer een palm naast je zetel, laat een zomerse playlist afspelen en geniet van het uitzicht. Let wel: op Hawaï is het elf uur vroeger. Als je overdag streamt, kom je in de Hawaïaanse nacht terecht.

livebeaches.com

De Blue Lagoon, IJsland — © Shutterstock

Avontuur op IJsland

Snel een indruk krijgen van IJsland kan op woensdag 3 maart. Dan bundelen de zenders Event Planner en A virtual online de krachten en organiseren ze een drie uur durende virtuele tour naar de linkerbenedenhoek in het land van vuur en ijs. De tourdirecteur van dienst is Dustin Yuill. Hij neemt je mee op sleeptouw naar de hoofdstedelijke regio van Reykjavik, via de Gouden Cirkel en de Blue Lagoon. Onderweg zie je gletsjers, geisers, vulkanen, verschuivende tektonische platen, zwarte zandstranden en meer. De tour is volledig gratis, zoals de rest van de ‘reisjes’ in dit overzicht. Bij deze excursie is het mogelijk om een fooi te doneren.

Hier kijk je mee

Het raam, venster op de wereld

Op vakantie gaan betekent vaak wakker worden met een mooi uitzicht. Dat krijg je op Window Swap, een site die mensen oproept om een foto te maken van hun eigen uitzicht. Het beeld wordt vervolgens opgeladen en wie naar de site surft, kan - volledig gratis - een raam openen ergens ter wereld. Zodra je een zicht hebt gevonden dat je aanspreekt, kun je het venster maximaliseren en tien minuten door iemands raam turen. Bij elke foto staat een locatie vermeld (bijvoorbeeld het Zwitserse Aeschiried tussen de bergen en de skyline van Long Island in New York). Zo kun je die eventueel echt bezoeken als de coronacrisis voorbij is.

window-swap.com