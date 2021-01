Nieuwe balans rellen Brussel: vijftien politieagenten gewond en drie in shock

De politie heeft een nieuwe balans gedeeld. Bij de rellen na de manifestatie voor de overleden Ibrahima Barrie, zijn woensdagavond in totaal 15 politieagenten gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Drie agenten die aanwezig waren in het commissariaat aan het Liedtsplein waar brand werd gesticht, waren in shock. Bij de rellen raakte ook één betoger gewond.