Een tekening in Oost-Indische inkt die Hergé voor de oorspronkelijke kaft van het album “De Blauwe Lotus” (1936) maakte, is donderdag op een veiling in Frankrijk voor 2,6 miljoen euro verkocht, zo is op website van het veilinghuis Artcurial te zien. Het gaat om een record voor een stripverhaal.