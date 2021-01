Neefje zorgt voor extra kopzorgen bij Britse Queen

Prins Andrew is niet langer het enige zorgenkind in het leven van de Britse Queen, ook haar neefje Simon Bowes-Lyon heeft zich lelijk in de nesten gewerkt. Zo staat hij na het plegen van een zedenfeit nu officieel geregistreerd als zedendelinquent en gaat hij misschien zelfs vijf jaar de cel in.

De Britse Queen krijgt ongewild alweer met een zedenschandaal te maken. Ditmaal is het haar neefje Simon Bowes-Lyon (35) die als zedendelinquent veroordeeld is, nadat een vrouw een rechtszaak tegen hem aanspande wegens aanranding. De vrouw verbleef als een genodigde in het kasteel van de Britse lord, die na een feestje stomdronken haar kamer binnen zwalpte en zich aan haar opdrong.

Simon Bowes-Lyon bekende de feiten en verontschuldigde zich uitgebreid voor zijn gedrag. “Op de avond van de feiten had ik duidelijk te veel gedronken”, verklaart hij in de Britse media. ‘Ik zou beter moeten weten. Ik erken dat alcohol in geen geval ooit als een excuus mag gelden. Ik had nooit gedacht dat ik in staat zou zijn om mij zo te gedragen, maar ik moet hiervoor mijn verantwoordelijkheid opnemen en de gevolgen ervan dragen. Mijn verontschuldigingen gaan vooral naar de betrokken vrouw, maar ik wil me ook verontschuldigen bij mijn familie, vrienden en collega’s voor het leed dat ik veroorzaakt heb.”

De rechtbank liet de Britse lord voorlopig op borgtocht vrij, maar spreekt zich later nog uit over de strafmaat. Er staat hem mogelijk een celstraf van vijf jaar te wachten, maar er wordt ook onderzocht of dit naar een straf met elektronische enkelband omgezet kan worden. De man staat ook officieel als zedendelinquent geregistreerd.