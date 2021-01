Sterspeler van Southampton, vorige week nog de held tegen Liverpool, test positief op corona

De 28-jarige spits testte positief na het duel thuis tegen Liverpool (1-0 zege) op 4 januari. Ings maakte in die wedstrijd het enige doelpunt. Hij zit sindsdien in isolatie. Ings was de enige besmette Southampton-speler.

De drievoudige Engelse international is al enkele jaren de sterspeler van de Saints. Hij vervoegde Southampton in de zomer van 2018, in het eerste seizoen op huurbasis van Liverpool en vervolgens op definitieve basis, en kwam sindsdien tot 40 goals in 81 wedstrijden.