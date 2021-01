Dilsen-Stokkem/Maasmechelen

Een 52-jarige man uit Maasmechelen riskeert een opsluiting van vier jaar en een geldboete van 8.000 euro voor het kweken van cannabis in zijn huurwoning in Dilsen-Stokkem en in een schuur bij zijn aangetrouwde neef in Maasmechelen. Verder werd ook de vorige huurder van het pand en de mogelijke Nederlandse leverancier van de materialen samen met hun echtgenotes aangeklaagd.