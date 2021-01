Olympisch hordekampioene Brianna McNeal geschorst wegens geknoei met dopingtest

Een half jaar voor de Olympische Spelen van Tokio is olympisch hordekampioene Brianna McNeal voorlopig geschorst. Ze zat ook in 2017, meteen na haar olympische titel, al een jaar schorsing uit.

De 29-jarige Amerikaanse, die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud pakte op de 100 meter horden, zou hebben geknoeid met een dopingtest. Dat zegt de Athletics Integrity Unit (AIU) op haar website, voorlopig zonder meer uitleg te verschaffen. Het wereldantidopingbureau WADA beschouwt het als een overtreding van de dopingregels. De AIU heeft McNeal daarom een voorlopige schorsing opgelegd.

De regerende olympische kampioene riskeert om als recidiviste zeer stevig gestraft te worden. Volgens Amerikaanse media hangt haar een schorsing tussen de vijf en de acht jaar boven het hoofd. Vier jaar geleden kreeg ze drie “whereabouts failures” achter haar naam omdat ze haar verblijfsgegevens niet correct had ingevuld of zich op het moment van een dopingcontrole niet op de afgesproken plaats bevond. Het leverde toen een jaar schorsing op, waardoor McNeal het WK atletiek in Londen in 2017 aan zich voorbij zag gaan.

Behalve McNeal zijn er momenteel ook vier wereldkampioenen atletiek van de jongste twee WK’s geschorst voor missers met hun whereabouts: de Amerikaan Cristian Coleman, de Bahreinse Salwa Eid Nasser, de Keniaan Elijah Manangoi en de Zuid-Afrikaan Luvo Manyonga. Nasser is ondertussen wel vrijgesproken, maar de AIU gaat nog in beroep bij het sporttribunaal TAS.