Politie LRH int bij twee bestuurders voor 11.000 euro aan achterstallige boetes

De politie Limburg Regio Hoofdstad hield woensdag samen met de Vlaamse belastingdienst en de Douane verkeerscontroles op Universiteitslaan in Diepenbeek en op de N74 in Zonhoven. De Vlaamse belastingdienst onderschepte 24 bestuurders die hun verkeersbelasting niet betaald hadden en inde hierdoor een bedrag van 13.325 euro. De Douane inde een bedrag van net geen 4.500 euro aan achterstallige boetes. Daarnaast werden twee bestuurders onderschept die samen een totaal van 11.000 euro aan achterstallige boetes hadden. Zij zagen hun voertuig dan ook getakeld worden omdat ze het bedrag niet onmiddellijk konden betalen. In totaal stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad meer dan 45 onmiddellijke inningen op voor onder andere het niet dragen van de veiligheidsgordel of het gebruik van de gsm achter het stuur. Er werd ook één bestuurder onder invloed van drugs onderschept. Het rijbewijs van deze bestuurder werd tijdelijk ingetrokken. ppn