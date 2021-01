Tom Waes trekt voor nieuwe ‘Reizen Waes’ naar Nederland

Tom Waes steekt nog dit jaar de grens over om bijzondere plekken en aparte gewoontes in Nederland te ontdekken. Dat moet een nieuwe reeks van Reizen Waes opleveren.

Het nieuwe seizoen van het succesprogramma wordt een coproductie tussen Eén en de Nederlandse VPRO, en wordt gemaakt door De Mensen. De reeks zal in september bij VPRO te zien zijn, en later in het najaar op Eén.

Momenteel is Waes op ontdekkingstocht in Vlaanderen. Die wordt gesmaakt bij het brede publiek: de jongste aflevering, waarin hij door Oost-Vlaanderen trok en onder meer muskusrat at, haalde meer dan 1,6 miljoen kijkers.(bpr)