Tennisster Madison Keys is besmet met coronavirus en mist wellicht Australian Open

De 25-jarige Keys bevestigde het nieuws via Instagram. “Dag iedereen, ik wil jullie laten weten dat ik jammer genoeg positief heb getest op Covid-19 voordat ik naar Australië zou afreizen. Ik ben heel teleurgesteld dat ik de komende weken niet kan spelen nadat ik in het off-season hard heb getraind en in het besef dat Tennis Australia en de tours zoveel hebben gedaan om dit mogelijk te maken”, aldus de Amerikaanse.

Keys gaat nu thuis in quarantaine en hoopt volgende maand te hervatten. Of ze erbij zal zijn op de Australian Open, is heel twijfelachtig. Het toernooi begint op 8 februari en atleten moeten bij aankomst in Australië eerst een quarantaineperiode van twee weken respecteren.

Madison Keys nam al acht keer deel aan de Australian Open. In 2015 bereikte ze de halve finales in Melbourne. Haar beste resultaat op een grandslam is een finale op de US Open van 2017.