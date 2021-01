H&M maakt nieuwe designersamenwerking met Simone Rocha bekend

H&M maakte op donderdag zijn allernieuwste designersamenwerking bekend. Dit keer selecteerde het kledingmerk de Ierse ontwerpster Simone Rocha, de allereerste ontwerpster uit Ierland die ooit een dergelijke samenwerking aanging overigens. Blijkbaar stond de ontwerpster ook al enige tijd op het wensenlijstje van H&M.

“We waren echt geïnspireerd om samen te werken met een vrouwelijke ontwerpster, die zoveel tijd besteedt aan hedendaagse vrouwelijkheid en die zo toegewijd is aan uitmuntendheid in ambacht en design, van het proces van het ontwikkelen van speciale verzinsels, tot het duwen van silhouetten, vormen en verfraaiingen”, vertelt Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur bij H&M hierover.

De collectie wordt op 11 maart gelanceerd en bevat kledingstukken voor mannen, vrouwen en kinderen. De verkoop gebeurt via de website en in twee geselecteerde winkels, namelijk in de winkel op de Meir in Antwerpen en in de winkel in de Elsenesesteenweg in Brussel.