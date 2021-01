Dit kapsel van Kim Kardashian maak je zelf in een handomdraai

Kim Kardashian, die onlangs werd gefotografeerd zonder trouwring, toonde haar kapsel woensdagavond aan haar volgers. Ze droeg een bruine haarband en achter het accessoire kwam op haar kruin een hoog staartje piepen, gemaakt met een paar strengen haar. Een elastiekje was niet te zien. Dat zat verborgen onder een lok eigen haar. De rest van haar lokken droeg ze los en sluik.

Een shih tzu — © Shutterstock

Deze haarstijl heeft in kapperskringen een specifieke naam: een shih tzu-staartje, gezien bij kleinere hondenrassen. Nieuw is het allesbehalve. Vier jaar geleden blies de zus van Kim, Khloé Kardashian de trend nieuw leven in. Onder meer Jennifer Lopez en Ariana Grande volgden toen haar voorbeeld. In ons land waagde Véronique De Kock zich aan het speelse staartje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zo maak je het

Zelf proberen? Dat is makkelijk en volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt ideaal als je tijdens de lockdown iets anders wil.

1. Maak een scheiding van oor tot oor.

2. Maak het haar voor de scheiding vast met een elastiekje op je hoofd.

3. Draai er een haarlok rond zodat het niet opvalt.

4. De rest van je haar laat je gewoon los. Toupeer de lokken eventueel een beetje, ga er met een borstel over en kam het staartje er vervolgens mooi over de rest van je haar.

5. Voor extra glamour kun je de lokken in losse krullen dragen.