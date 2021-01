Op het wekelijkse vragenuurtje in het federaal parlement krijgen premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vragen over de aanpak van de coronacrisis en de nieuwe varianten van het virus. Ook de rellen van woensdag, in Brussel, komen tijdens het debat aan bod. U kunt de zitting hierboven live volgen vanaf 14.15 uur.