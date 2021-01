Winnende verenigingen van Nieuwjaarsactie Riemst.21 zijn gekend

Via een kaartje in de brievenbus werden de inwoners vorige maand uitgenodigd om deel te nemen aan een originele Nieuwjaarsactie waarbij ze hun stem konden uitbrengen op één van de 300 verenigingen of liefdadigheidsorganisaties die Riemst rijk is. Dat kon enkel digitaal op www.riemst21.be. De daaropvolgende gemeentelijke social mediacampagne werd goed gedeeld. Vooral de jeugdverenigingen wisten heel wat stemmen te halen door hun achterban te overtuigen van deelname aan de actie. Scouting Rumanzeis haalde maar liefst 201 stemmen binnen en voerde hiermee de top 21 aan. De top vier werd vervolledigd door de jeugdverenigingen KLJ Vlijtingen (120 stemmen), PJZB (118 stemmen) en Chiro Vlijtingen (96 stemmen).

Waren ook bij de gelukkigen: BMX Vlijtingen : 90 stemmen, Kivola : 83, PCC St-Maartenshof: 77, KLJ Zichen : 61, KH Vreugd in deugd : 60, Ringside Riemst : 59, V&V Membruggen : 58, CV Oot Juddere : 52, KH Broederband : 52, K.P.H. St-Cecilia Millen : 49, Ouderraad VBS 'Ons Schooltje - Het Hofje’ : 44, Harmonie de Volksgalm : 41, KH St-Martinus : 40, Vzw ’t Stupke : 40, CV De Jodelerre : 39, FC Herderen-Millen : 38 en KH De Kristene Gildebroeders : 36.

“Elk van deze verenigingen ontvangt 570 euro als extra ondersteuning in dit bijzonder moeilijke coronajaar. Op die manier krijgt het budget van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie - zowat 12.500 euro - een mooie bestemming en wordt het op een democratische manier verdeeld en besteed” volgens bevoegd schepen Marina Pauly. (eva)