Deze ring verbreekt alle records

Een Indische juwelier heeft een ring gemaakt die bezet is met het grootste aantal diamanten ooit. Daardoor sleept hij meteen het Guinness wereldrecord in huis. Met maar liefst 12.638 diamanten laat Renani Jewels de voormalige recordhouder bovendien ver achter zich.

Harshit Bansal, oprichter van Renani Jewels, probeerde tijdens zijn studies sieradenontwerp al een ring te maken, bezet met het grootste aantal diamanten ooit. Daar slaagde hij toen niet in, maar drie jaar later lukt het hem wel. Zo creëerde hij een ring met maar liefst 12.638 diamanten en een gewicht van 165 gram.

Daarmee doet hij het echt wel stukken beter dan de vorige recordhouder, die ‘slechts’ 7.801 stenen in een ring vervatte. De ring werd naar een goudsbloem vernoemd, ‘Marigold’, die volgens de Indische cultuur welvaart en geluk in iemands leven brengt. Harshit Bansal is momenteel wel niet van plan om de ring te verkopen.