Amsterdamse Theo stapt op uit ‘Big brother’: “Ik ben het beu om 23 uur per dag te niksen”

Zo kan het dus ook: in plaats van te wachten op een nominatie, koos Big brother-kandidaat Theo Sijtzema (54) vanochtend zelf de vrijheid. “Ik ben het beu om 23 uur per dag hier te zitten niksen.”

Het zal ongetwijfeld besproken worden tijdens de liveshow vanavond, maar wie de livestream volgde kon het vanochtend al zien: ‘Terror’ Theo trok de deur van het Big brother-huis achter zich dicht. De kandidaat deed de voorbije dagen heel wat stof opwaaien bij zowel zijn huisgenoten als de kijkers en werd al berispt door Big Brother hemzelf. Onlangs gaf hij zelf aan dat hij het hele avontuur vond tegenvallen. ““Ik ben het beu om 23 uur per dag hier te zitten niksen”, klonk het. “Eén uur opdracht per dag, voor de rest valt hier niets te beleven.”

Rond tien uur kreeg Theo vanochtend de toestemming om te vertrekken, nog geen half uur later had hij al het hazenpad gekozen. De andere kandidaten reageerden verbaasd en zeiden dat ze z’n beslissing niet begrepen. Hoe dit plotse vertrek de sfeer in het huis beïnvloedt, zullen we de komende dagen zien.

De belangrijkste vraag is nu: wat met genomineerden Els en René? Mogen zij allebei een weekje langer in het spel blijven, nu al een kandidaat vertrokken is? Of gaat alles door zoals gepland en verlaten deze week twee Nederlanders het programma?

Big Brother riep Theo gisteren op het matje en kreeg een waarschuwing: “Let op je woorden en je gedrag.”