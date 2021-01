Charles Weerts wordt officiële Audi-piloot, Vervisch en Vanthoor verlengen samenwerking

Audi Sport heeft donderdag zijn rijders voorgesteld voor het nieuwe seizoen. Onze jonge landgenoot Charles Weerts (19) is een van de nieuwkomers. Ook Frédéric Vervisch en Dries Vanthoor blijven Audi trouw.

Voor zijn derde seizoen in de Gran Turismo-klasse (GT) maakt Weerts dus officieel de overstap naar Audi Sport. De racepiloot uit Verviers reed de twee voorbije seizoenen in de GT3 al met een Audi, bij de Belgische formatie WRT. Hij won in 2020 de GT World Challenge Europe Sprint.

Weerts voegt zich bij Frédéric Vervisch en Dries Vanthoor, die ook komend seizoen voor Audi Sport rijden.