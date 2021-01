Bevestigd: “Geen Britse variant, wel zeer besmettelijke stalen” in Sint-Trudo Ziekenhuis

In het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden zijn de voorbije dagen besmettingen met Covid-19 vastgesteld op drie afdelingen, zowel bij patiënten als bij personeel. Daarbij werd gevreesd voor een uitbraak van de besmettelijke Britse variant, maar dat blijkt niet het geval te zijn, zo bevestigt woordvoerster Miet Driesen. “De genoomanalyse heeft wel bevestigd dat de virale lading in de stalen van eerder deze week zeer hoog is. Dat wijst op een heel hoge besmettelijkheid”, aldus Driesen.