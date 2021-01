LIVE. Proces Bart De Pauw gaat van start: slachtoffers niet aanwezig

Wat gebeurt er vandaag?

Het proces gaat na drie jaar en twee maanden van start voor de correctionele rechtbank in Mechelen. Het gaat louter om de inleidende zitting van het proces. De advocaten van Bart De Pauw – John Maes en Michaël Verhaeghe – en die van de betrokken vrouwen – Christine Mussche en An-Sofie Raes – zullen er in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de drie rechters de concrete agenda bepalen.

Concreet gaat het om het vastleggen van conclusietermijnen en pleitdata. Groot vuurwerk hoeft dan ook niet verwacht te worden. In principe komt Bart De Pauw niet aan het woord. Volgens zijn advocaten zal hij als beklaagde ook fysiek present tekenen, maar in principe hoeft dat niet. Afwachten dus of hij met een verklaring komt. Pas later, allicht over enkele maanden, zal de televisiemaker uitgebreid aan het woord komen. De vrouwen in kwestie komen zeker niet. Volgens onze informatie zal de zitting vanmiddag dan ook helemaal niet lang duren.