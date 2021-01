De VDAB-gebouwen in Peer. — © GVB

Donderdagmiddag is de beslissing gevallen dat de voormalige VDAB-gebouwen in Peer zullen ingericht worden als tweede vaccinatiecentrum in de eerstelijnszone Noord-Limburg. “De bereikbaarheid en de groep oppervlakte rondom de gebouwen hebben mee de doorslag gegeven”, stelt Theo Hamblok, voorzitter van de eerstelijnszone Noord-Limburg. “Het complex bestaat uit drie ruime hallen die perfect ingericht kunnen worden.”