Dinsdag werd tijdens een rondleiding al gekeken naar de mogelijkheden om het vaccinatiecentrum in te richten in Den Amer in Diest. — © ROB-tv

Tegen vrijdag moeten alle eerstelijnszones in Vlaanderen hun locaties voor vaccinatiecentra vastgelegd hebben. Voor Vlaams-Brabant is de lijst met centra bijna klaar. De grootste centra komen in de Brabanthal in Leuven, de Veilingsite in Kampenhout en de stadsfeestzaal van Aarschot.