Kaja Kallas is de eerste vrouwelijke regeringsleider in Estland. — © AP

Oppositieleider Kaja Kallas is donderdag aangesteld als eerste vrouwelijke regeringsleider in Estland. Haar aanstelling moet wel nog de goedkeuring krijgen van het parlement. De 43-jarige Kallas is overtuigd pro-Europees en is de dochter van oud-premier en oud-eurocommissaris Siim Kallas.