Straffe saves Ter Stegen en paal houden Adnan Januzaj tot twee keer toe van heldenrol tegen Barcelona: “Hier gaat hij van dromen”

Terwijl voetballend België bezig was met de verkiezing van de Gouden Schoen, stond in Spanje de halve finale van de Supercup op het programma. Daar kroonde Adnan Januzaj zich voor Real Sociedad ei zo na tot de grote held tegen Barcelona. In minuut 118 krulde hij bij een 1-1-stand een vrije trap heerlijk over de muur… maar de vingertoppen van Barça-goalie André ter Stegen en de paal voorkwamen een doelpunt.

Januzaj was pas in minuut 103 in het veld gekomen voor Sociedad, maar liet zich wel opmerken met enkele vinnige acties. Op dat moment stond het al 1-1 na treffers van Frenkie de Jong en Mikel Oyarzabal. Dat was ook de stand die na de verlengingen op het bord zou staan, al kwam Januzaj er dus nog heel dichtbij. Eerst in minuut 113 na een ren op rechts en een verrassend puntertje richting verste hoek, daarna enkele minuten later met zijn vrije trap. Twee keer hield Ter Stegen hem van een zeker doelpunt.

De eerste redding van Ter Stegen op een puntertje van Januzaj.

Een strafschoppenreeks moest de beslissing brengen. Daarin trof de Rode Duivel wel raak, maar ging zijn team alsnog ten onder doordat opnieuw Ter Stegen twee penalty’s pakte.

In Spanje reageert de pers lyrisch op de prestatie van de goalie van Barcelona. “Is er iets dat hij niet kan?”, vraagt sportblad Marca zich af, terwijl La Razon het meteen koppelt aan een poll met de vraag of Ter Stegen de beste doelman ter wereld is. “Zonder meer spectaculair. Hier gaat Januzaj nog van dromen”, schrijft het Madrileense dagblad.

Barcelona neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Real Madrid en Athletic Bilbao, die elkaar donderdag treffen. De Spaanse Supercup gaat sinds vorig seizoen niet meer zoals vroeger tussen de landskampioen en bekerwinnaar. De nummers 1 en 2 van de ranglijst strijden nu samen met de bekerfinalisten om een prijs.