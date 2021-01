Man speelt gitaar bij idyllisch bergmeer maar moet plots rennen voor zijn leven

Een reiziger wil zichzelf filmen bij een idyllisch bergmeer in Nepal. Maar Shambhu Adhikari moet plots rennen voor zijn leven wanneer hij het in de bergen hoort rommelen en het adembenemende landschap in chaos verandert door een lawine. “Dit was de spannendste en meest ongelooflijke ervaring van mijn leven”, aldus Adhikari. “Gelukkig kon ik snel uit de weg springen. Zo redde ik mijn leven en mijn gitaar.” Er raakt niemand gewond wanneer de gigantische hoeveelheid sneeuw naar beneden komt.