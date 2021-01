MAC Cosmetics lanceert genderfluïde make-uplijn

“Ik wil dat iedereen deze collectie begrijpt: mannen, vrouwen en non-binaire individuen zouden moeten voelen dat dit een belangrijk deel van hun leven kan worden”, vertelt modeontwerper Harris Reed over de make-upcollectie die hij samen met MAC Cosmetics op de markt bracht.

Tot voor kort was Harris Reed nog een nobele onbekende bij het grote publiek. Daar kwam verandering in, toen hij controverse uitlokte door Harry Styles in een jurk op de cover van Vogue te plaatsen. De modeontwerper wordt al lang als een voorvechter van genderfluïde schoonheid beschouwd. Hij laat zich ook zelf als zij/hen aanspreken.

The Harris Reed x MAC Cosmetics is geïnspireerd op David Bowie en Mick Jagger, muziekiconen uit de jaren zeventig, en bestaat uit een oogschaduwpalet, een lippenstiftpalet en een gouden eyeliner.