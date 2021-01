In Voeren viel een dun laagje sneeuw, in de rest van Limburg voorlopig nog niet. — © Nico Meens

In Voeren is er vanochtend een dun laagje sneeuw gevallen én blijven liggen, elders in Limburg blijft winterse neerslag nog uit. Mogelijk moet onze provincie wachten tot zaterdagavond op echte sneeuw, denkt onze weerman Ruben Weytjens.