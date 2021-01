Leerlingen Sint-Elisabeth helpen natuur Resterheide een handje

Maandag 11 januari 2021 stond al weken met stip aangeduid in de agenda van de Sint-Elisabethschool in Wijchmaal. Zelfs in volle coronatijd wilden de leerlingen hun beste en meest groene beentje voorzetten op Resterheide. Basisaanbod 5 van meester Jochen en de type 6 klas van juf Liesbeth waren weer van de partij voor de jaarlijkse beheerswerken.

“Jaar na jaar zien we steeds meer heide verschijnen en hebben we steeds minder werk met het verwijderen van jonge dennenboompjes”, klinkt het bij de leerlingen en de leerkrachten van Sint-Elisabeth Wijchmaal. “Theo Geuens, conservator van dit gebied, zorgde evenwel voor voldoende andere taken. Samen met een 5-tal vrijwilligers van Natuurpunt en onder leiding van Maxim Geunis van ENB werden de taken verdeeld. Er werd beslist om onze groep in drie kleine groepjes op te splitsen.”

Een eerste groepje startte in het natte gebied achter de Heerengracht. Hier mochten de kinderen die laarzen droegen takken wegslepen naar een grote stapel. Conservator Theo snoeide op deze plek een aantal struiken over een lengte van 10 meter af tot op de grond. Jaar na jaar snoeit men een andere strook, zodat de struiken systematisch verjongd worden en je een variatie in hoogte bekomt. Deze manier van werken zorgt voor een grotere biodiversiteit en biedt doorgangen, nestgelegenheid, voedsel en extra bescherming voor allerlei wild.

Zandbijen

Een tweede groep leerlingen startte alvast met het verwijderen van dennenopslag. Zij trokken in groep over de heide en trokken overal de jonge boompjes uit. Alles werd verzameld op grote hopen. Een derde groepje bleef op een heidestrook net buiten de omheining. Hier werd eerder een strook heide afgemaaid. Die afgemaaide heide moest nu weggedragen worden. Alles werd op één hoop verzameld. Deze strook werd vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat zandbijen makkelijker kunnen uitvliegen als het weer warmer wordt. Dit werkje ging erg vlot en de kinderen van dit groepje hielpen nadien dan ook graag bij de andere taakjes.

Na een uurtje was het tijd voor een korte pauze en werd er even tijd gemaakt voor een coronaproof suikerwafeltje. Chocolademelk uitdelen zat er dit jaar niet in door het coronavirus, maar iedereen had een eigen drankje bij. Na de pauze ging de hele groep nog een halfuurtje aan de slag om jonge dennen uit te trekken. Met grote zeilen werd alles naar de verzamelhopen gebracht. “Intussen zagen we nog de resten van een duif die ten prooi was gevallen aan een sperwer. Ook dat hoort thuis in de natuur”, klinkt het nog bij de leerlingen en leerkrachten.

Beverbezoek

Om af te sluiten met een verrassing nam conservator Theo de hele groep mee naar een bijzonder plekje. Tussen de vijvers en de Bollissenbeek zit sinds kort een nieuwe bewoner. De kinderen zagen al heel snel over wie het ging. “De vele afgeknaagde bomen maakten duidelijk dat hier een bever woont. Indrukwekkend om te zien hoe zijn scherpe tanden grote bomen kan doorknagen”, klinkt het. “We telden zeker 10 bomen omgeknaagde bomen. Wilgen, dennen, eiken…. We zagen ook de typische plaatsen langs de oever van waar hij in en uit het water glijdt. Nog maar eens een bewijs dat het in dit gebied heel erg goed gesteld is met de natuur. Het doet ons heel veel plezier om daaraan te mogen meewerken.”

“We willen Theo en de andere vrijwilligers heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. We komen ieder jaar met heel veel plezier terug”, besluiten de leerkrachten van de Sint-Elisabethschool. “Het zijn steeds boeiende en leerrijke ervaringen voor onze leerlingen. Een speciaal woord van dank gaat zeker nog uit naar Maxim Geunis. Hij ging voor de laatste keer met ons op pad en zal stoppen als educatief medewerker bij Natuurpunt. We mochten meerdere jaren genieten van zijn deskundigheid. Hij wordt nu voltijds wijnboer. We wensen hem heel veel succes en zullen hem zeker en vast missen.”