Beelden tonen hoe relschoppers in Brussel agente aanvallen: vrouw zwaargewond

Op sociale media gaat een video rond waarop te zien is hoe relschoppers een agent te lijf gaan. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Intussen werden al een tachtigtal relschoppers opgepakt, aldus Emir Kir, de burgemeester van Sint-Joost-Ten-Node. Volgens minister van Justitie van Quickenborne is er sprake van meer dan 100 arrestaties.

Een vreedzame betoging in Brussel is volledig geëscaleerd. Een 400 à 500-tal betogers hadden zich verzameld voor het politiebureau in de Brabantstraat. Afgelopen zaterdag kwam de 23-jarige Ibrahima Barrie om het leven na een arrestatie. De betogers eisten opheldering en gerechtigheid. Alles verliep aanvankelijk rustig. Maar eind van de namiddag nadat het gros van de betogers naar huis was gegaan, sloeg de sfeer om. ‘Police partout, justice nulle part’ of ‘Police assassins’ klonk het niet veel later.

Bij de rellen werd heel wat straatmeubilair vernield en werd er ook brand gesticht in een ander nabijgelegen commissariaat. Bij de rellen raakte ook een agent zwaargewond. Op de beelden is te zien hoe de vrouw op de grond ligt en door een groepje belaagd wordt.

(adm, cds)