Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge: “UEFA praat over finaleweek Champions League in stijl van de Super Bowl”

De UEFA denkt eraan voortaan de halve finales en finale van de Champions League in één week in één en dezelfde stad te laten spelen. Dat zegt Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge in een interview met clubzender fcb.tv. “Het zou hét grote voetbalevenement moeten worden, naar het voorbeeld van de Super Bowl.”

De Europese voetbalbond zou op dat idee gekomen zijn na de manier waarop de vorige editie afgewerkt werd. Door de coronacrisis werden alle duels vanaf de kwartfinales tot de finale in Lissabon gespeeld, in één enkele wedstrijd in plaats van een heen- en terugwedstrijd. “Het was de grootste sensatie”, vond Rummenigge. Al zag hij zijn Bayern uiteindelijk natuurlijk wel aan het langste eind trekken, en had hij dus niet te klagen over ‘a bad day at the office’ waarin der Rekordmeister geen kans kreeg het recht te zetten in de terugmatch.

Nog volgens de praeses van Bayern zou er ook al langer gepraat worden over een hervorming van de groepsfase van de Champions League. “Want die begint wat eentonig te worden.”