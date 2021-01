Nieuwe ‘James Bond’ wordt weer uitgesteld, het is wachten tot de herfst

No time to die, de nieuwste James Bond-film, is opnieuw uitgesteld. Vanwege de coronapandemie en het sluiten van bioscopen in de hele wereld is besloten de film in de herfst uit te brengen. Dat is al ruim een jaar later dan de oorspronkelijk geplande datum van april 2020. De prent was vorig jaar één van de eerste grote producties die werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Omdat filmzalen nog steeds amper open kunnen en een flinke verbetering van de situatie uitblijft, schuift men de release meteen met zes maanden op. Andere grote blockbusters schuiven mee op. Zo zou Wonder woman 1984, reeds een succes in de VS, normaal rond deze periode uitkomen in Europa. Maar ook dat zal niet meteen gebeuren. (tove)