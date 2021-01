Na zes jaar Sport Vlaanderen-Baloise moet Amaury Capiot (27) even wennen aan de kleuren van zijn nieuwe ploeg. “Gelukkig is rood-wit mijn favoriete combinatie”, lacht de aanwinst van Arkéa-Samsic, die voor Standard supportert. 2021 staat voor hem in het teken van Roubaix, punten pakken in de Pro Series en mogelijk zijn eerste grote ronde.