Remco Evenepoel (20) had op de persdag van Deceuninck – Quick-Step “een kleine verrassing” in petto. Op stage in het Spaanse Altea traint hij al een paar weken niet meer met de fiets. De bekkenbreuk opgelopen in Lombardije zorgt voor te veel pijn bij lange ritten. De focus gaat helemaal naar de Giro in mei.“Geen paniek. We hebben tijd.”