“Ik ga jullie niet vertellen dat ik straks in de Tour zes ritten ga winnen. Ik geloof niet in sprookjes. Ik ben een realist, maar tegelijk ben ik zo blij en trots dat ik weer bij Deceuninck – Quick-Step zit.” Wie zei er ook weer dat Cavendish vragen stellen even moeilijk is als een sprint winnen?