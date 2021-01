Voor Pieter Gerkens is Lior Refaelov de verdiende winnaar van de Gouden Schoen. Gerkens speelt sinds dit seizoen aan de zijde van de Israëliër op het middenveld van Antwerp en is vol lof over zijn ploegmaat. “Hij is een leider op en naast het veld die beslissend is op belangrijke momenten”, reageert de 25-jarige Bilzenaar.