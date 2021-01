Ouders worstelen met spekgladde helling, klein meisje is net iets slimmer

Wandelen in ijskoud weer of in een besneeuwd landschap kan zalig genieten zijn. Dat dachten deze Britse ouders ook, maar een spekgladde helling gooit roet in het eten. Het duo heeft alle moeite van de wereld om boven te raken met hun kinderwagen. Hun dochter is gelukkig net een tikkeltje slimmer en toont hoe het wel moet. Toch blijven de ouders sukkelen - waarschijnlijk omdat ze niet met hun kinderwagen over de oneffen aarde willen rijden - en glijden telkens weer naar beneden. En dat levert hilarische beelden op.