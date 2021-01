EuroMillions Volley League: Maaseik maakt geen fout tegen Borgworm, Roeselare heeft vijf sets nodig in Menen

Voor Roeselare is 2021 in de EuroMillions Volley League niet goed begonnen. Vier dagen na de 3-1 nederlaag in de topper bij Maaseik lieten de West-Vlamingen opnieuw punten liggen. Ze wonnen wel nog met 2-3 (22-25, 25-23, 19-25, 25-23 en 12-15) van Menen. Maaseik haalde het tegelijkertijd makkelijk met 3-0 (25-17, 25-22 en 29-27) van Borgworm.