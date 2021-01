Valse start voor Vaccinatieteller: cijfers Vlaamse regering waren fout

Dat er al 34.500 Vlamingen zijn ingeënt in 112 woon-zorgcentra. En dat er later die dag een Vaccinatieteller online zou komen. Dat is wat de Vlaamse regering woensdag aankondigde tijdens een persconferentie. Helaas: beide aankondigingen waren fout.

“Dat cijfer was gebaseerd op een verkeerde berekening en onvolledige registratie bij ons”, meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid later die dag in een persbericht. “We verontschuldigen ons bij de minister-president en de Vlaamse regering.” De juiste cijfers: ‘minstens 31.500 personen’ in 234 woon-zorgcentra. Er zijn genoeg flesjes uitgedeeld voor 26.503 vaccins, maar dankzij de zesde dosis per flesje konden ook al personeelsleden worden gevaccineerd.

Voorbarig

Op de website van de Vaccinatieteller stond woensdag te lezen dat ze later die dag online zou komen, maar dat zinnetje verdween later van de website. In de plaats kwam een manuele grafiek met de laatste cijfers die de komende dagen zal aangevuld worden.

Een “vergissing van de firma”, is te horen bij Zorg en Gezondheid. “We hadden weinig tijd om het goed voor te bereiden en zijn voorbarig geweest. Toen we merkten dat de cijfers niet klopten, zijn we op onderzoek gegaan en op een aantal problemen gestoten.”

Federaal

Opvallend: ook de federale regering kwam met een update, maar daarin zaten nog niet de recentste cijfers voor Vlaanderen. De reden is dat het regeringscommissariaat voor de cijfers afhankelijk is van hoe goed de informatie doorstroomt vanuit de deelstaten. In de loop van volgende week zou alles in orde moeten komen.

Voor de duidelijkheid: ondertussen wordt wel volop verder gevaccineerd. Donderdag staan er opnieuw 11.000 op de planning in Vlaamse woon-zorgcentra, vrijdag 13.000. (kba)