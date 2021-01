Expodroom wordt vaccinatiecentrum

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&): “Net zoals op veel andere plaatsen werd ook bij ons in eerste instantie aan een sporthal als mogelijke locatie gedacht. Indien er de komende maanden versoepeld wordt, en pakweg de kinderen van de lagere school of de eerste graad van het middelbaar onderwijs weer mogen gaan sporten, zou dit voor infrastructurele problemen kunnen zorgen. We gaan er immers van uit dat er tot aan de zomer gevaccineerd gaat worden. Op die manier kwamen we al snel bij de Expodroom terecht: dit gebouw staat momenteel leeg en bovendien is er ruimte zat. Deze polyvalente evenementenhal is 23.000 vierkante meter groot, er zijn diverse modulaire vergaderruimtes -indertijd voor 1.500 personen- en acht winkelruimtes met 31 loges. Hier kan men onder zeer veilige en discrete omstandigheden vaccineren. Bovendien is de Expodroom zeer goed bereikbaar en beschikt met er over een enorm parkeerterrein. Momenteel is de logistieke voorbereiding volop bezig: vanaf 15 februari zal eerst het medisch personeel uit de regio in de Expodroom gevaccineerd worden. Dat wordt meteen beschouwd als testcase voor de komende bevolkingsgroepen.”