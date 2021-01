Voor het eerst besmettelijkere Zuid-Afrikaanse variant in ons land vastgesteld

In België is voor de eerste keer een staal met de Zuid-Afrikaanse coronavariant (B.1.351) gevonden, meldt viroloog Marc Van Ranst op Twitter. Het gaat om een patiënt uit West-Vlaanderen zonder een reisgeschiedenis, zegt hij.

De nieuwe virusvariant die door Zuid-Afrikaanse wetenschappers in december werd ontdekt, brengt wereldwijde bezorgdheid teweeg. De Zuid-Afrikaanse variant zou, net als de Britse variant, besmettelijker zijn dan andere coronavarianten, maar lijkt niet meer gezondheidsschade aan te richten. Als de varianten besmettelijker zijn en zich dus gemakkelijker verspreiden, kan dit ook betekenen dat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames voorlopig hoog blijft. Volgens de eerste onderzoeken werken de ontwikkelde coronavaccins wel tegen de twee mutaties.

Afgelopen maandag raakte bekend dat de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus mogelijk in ons land was opgedoken. Toen ging het echter om een aantal reizigers die recent waren teruggekeerd uit Zuid-Afrika en ziekteverschijnselen vertoonden. Zij werden op de hoogte gebracht dat ze mogelijk een superverspreider waren en moesten in quarantaine. De stalen van de reizigers zijn grondig onderzocht en uit de resultaten blijkt woensdag dat ze dan toch niet besmet waren met de Zuid-Afrikaanse variant.

Ook in Duitsland en Nederland is de Zuid-Afrikaanse variant al opgedoken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de Zuid-Afrikaanse variant in totaal al op twintig plaatsen gedetecteerd.