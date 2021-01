STVV

Naast Davy Heymans en Stefan Winters blijft ook de 31-jarige Sil Rouvrois assistent van Peter Maes binnen de A-kern van STVV. De jonge Rouvrois geniet niet alleen van het bestuur veel respect in Sint-Truiden, ook Maes had snel in de mot dat de Lonenaar het DNA van STVV bezit.