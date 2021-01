Vaccinatiecentrum voor Lanaken en Maasmechelen komt in Maasmechelen

De leegstaande bedrijfshallen van het voormalige hoogtewerkersbedrijf JLG op de Breitwaterstraat 12 in Maasmechelen zullen ingericht worden als corona-vaccinatiecentrum voor de inwoners van de gemeenten Maasmechelen en Lanaken.

“De keuze van deze locatie wordt ook gedragen door de specialisten van de ELZ-Maasland” laten de burgemeester Marino Keulen (Lanaken) en Raf Terwingen (Maasmechelen) weten.

De JLG-site, op het industrieterrein De Oude Bunders van Maasmechelen, op amper enkele honderden meters van de Rijksweg, ligt centraal en is makkelijk bereikbaar voor de inwoners van Maasmechelen en Lanaken.

Met de vervoermaatschappij De Lijn zal overlegd worden over voldoende bediening via het openbaar vervoer. Medewerkers van beide gemeenten zullen ervoor zorgen dat de transformatie naar vaccinatiecentrum tijdig klaar is.